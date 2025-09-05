طرح «پیوند» با هدف ترویج فرهنگ ازدواج ساده و حذف تشریفات غیرضروری، از صداوسیمای مازندران کلید خورد و به‌زودی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با ابتکار صداوسیمای مازندران، طرح پیوند با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان آغاز و مراسم عقد زوج جوان مازندرانی امروز در صداوسیمای استان برگزار شد.

با اجرای موفق این طرح، مقرر شد رادیوی مراکز استان ها هر جمعه میزبان جشن ازدواج یک زوج جوان در استودیو باشند.

صبح جمعه ۱۴ شهریور یک روز به یاد ماندنی در صدا و سیمای مازندران بود، صبحی که در استودیو رادیو مراسم عقد یک زوج جوان برگزار شد.

این جشن به صورت مستقیم از رادیو و تلویزیون شبکه مازندران پخش شد تا شروعی باشد برای طرح پیوند، طرحی ملی برای ترویج فرهنگ ازدواج و ازدواج آسان که از این به بعد هر جمعه صدا و سیمای تمام مراکز استان‌های کشور میزبان جشن عقد یک زوج جوان خواهند بود.

زوج‌های مازندرانی در صورت تمایل به برگزاری جشن ازدواج آسان می‌توانند با شماره ۳۳۰۶۳۳۰۰ و ۳۳۰۶۳۴۰۰ صداوسیمای مازندران تماس بگیرند.

بنیامین مرشدی گزارش می دهد