علی عبدل‌پور مدیر تولید نشرصوتی سماوا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: بستر‌های رسمی و استاندار برای تهیه کتاب‌های صوتی معتبر باید در رسانه‌ها به مردم معرفی شوند این اقدام منجر به رونق آینده کتاب‌های صوتی و تولید آثار بیشتر خواهد شد.

آقای عبدل‌پور گفت: بسیاری از ما در مسیر‌های روزانه، هنگام رانندگی یا حتی زمان استراحت، گوشی هوشمندمان را برمی‌داریم و به جای ورق زدن کتاب کاغذی، صدای کتاب را می‌شنویم. شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کتاب‌های چاپی، کمبود وقت برای مطالعه سنتی، و البته گسترش فناوری‌های دیجیتال از جمله دلایل پرمخاطب بودن کتاب‌های صوتی هستند. وی افزود: نشر‌های صوتی تلاش کرده‌اند با تولید آثار متنوع، تجربه تازه‌ای از مطالعه را برای مردم فراهم کنند. انتشارات سماوا در طی پنج سال فعالیت خود بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب صوتی منتشر کرده و با ناشران مختلفی همکاری داشته است.

مدیر تولید نشر صوتی سماوا گفت: رمز موفقیت یک کتاب صوتی خوب در چند عامل خلاصه می‌شود از جمله گوینده مناسب، ضبط حرفه‌ای، تدوین دقیق و محتوای قو، گوینده باید با کتاب دوست باشد. پیش از ضبط، اثر را مطالعه کند و با آن انس بگیرد. تنها در این صورت است که شنونده حس واقعی داستان را تجربه می‌کند.

آقای عبدل‌پور افزود: یکی از آثار شاخص اخیر سماوا، نسخه صوتی کتاب «حوض خون» است. این کتاب روایتی است از زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس که در پشت جبهه‌ها رختشویی و پشتیبانی می‌کردند، تلاش شده در نسخه صوتی این کتاب حس و حال آن دوران بازآفرینی شود. انتخاب مهرخ افضلی به‌عنوان گوینده، به اثر بُعدی تازه داده و آن را برای شنوندگان جذاب‌تر کرده است.

مدیر تولید نشر صوتی سماوا گفت: کتاب‌های صوتی صرفاً «صدای متن» نیستند؛ آنها تجربه‌ای تازه از ادبیات‌اند که با ترکیب صدا، روایتگری و موسیقی، به مخاطب نزدیک‌تر می‌شوند. همین ویژگی است که کتاب صوتی را از یک جایگزین ساده برای کتاب کاغذی فراتر برده و آن را به یک سبک زندگی فرهنگی تبدیل کرده است.

وی افزود: آینده نشر در ایران بدون تردید شنیدنی خواهد بود. این نشر قصد دارد دامنه فعالیت خود را گسترش دهد و آثار بیشتری را در حوزه‌های مختلف ادبیات، تاریخ، علوم انسانی و حتی آموزش، به قالب شنیداری تبدیل کند.

نشر صوتی سماوا از ۱۳۹۹ آغاز تولید و انتشار کتاب‌های صوتی کرده و با ناشران مختلف همکاری می‌کند.