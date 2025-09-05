مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تبریک این موفقیت به صنعتگران، معدن‌کاران، اصناف و بازاریان استان، گفت: استان قزوین با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، همواره از قطب‌های مهم تولید در کشور بوده و حضور چهار واحد نمونه ملی از این استان، تاییدی بر جایگاه ویژه قزوین در نقشه صنعتی و معدنی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رستمی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تلاش می‌کند با حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید، زمینه‌های توسعه و افزایش سهم استان در تولید ملی را بیش از گذشته فراهم کند و این مسیر تنها با همدلی و همراهی همه بخش‌های دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت.

قزوین با داشتن چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی به عنوان چهارمین استان کشور در حوزه صنعت به شمار می‌رود.