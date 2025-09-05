به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در چهاردهمین همایش ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای کشور در بردسکن افزود : بیش از ۱۱ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته دراین رشته ورزشی در کشور فعالیت دارند.

امیر زارعی با اشاره به اینکه بردسکن پتانسیل تبدیل به قطب ورزش پهلوانی کشور را دارد از برگزار کنندگان این همایش و بیش از ۸ هزار نفری که از این همایش استقبال کردند قدردانی کرد.

وی جایگاه استان خراسان رضوی در این رشته ورزشی را مهم توصیف کرد و گفت: تمام تلاش ما براین است که رشته پهلوانی و زورخانه‌ای با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه و ترویج پیدا کند .