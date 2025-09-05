به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و نگهداری پنج هزار و ۱۰۰ لیترنفتگاز به ارزش سه میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با توجه به اطلاعت دریافتی در بازرسی از یک واحد صنفی تعویض روغن سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.