به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید فخرالدین جعفری با اشاره به ادعای یک شرکت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مبنی بر مالکیت زمین‌هایی که شهرداری در آنها میدان احداث کرده بود، اظهارکرد: این شرکت مدعی شد اسناد مالکیت این اراضی به موجب آرای قضایی باطل شده و باید به آنها اعاده شود.

سید فخرالدین جعفری با اشاره به ادعای این شرکت مبنی بر ابطال اسناد اراضی گفت: طبق قانون، پیش از ابطال اسناد باید استعلام لازم از مراجع ذی‌ربط انجام می‌شد تا وضعیت مستحدثات بررسی شود، اما در آن زمان این اقدام صورت نگرفت.

وی افزود: در توافق‌نامه‌ای که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در حال تنظیم بود، شهرداری موظف به پرداخت دوباره بهای زمین‌ها می‌شد، در حالی که این اراضی در دهه ۷۰ به موجب واگذاری وزارت راه و شهرسازی خریداری شده بودند.

مدیر حقوقی شهرداری اهواز تأکید کرد: پرداخت مجدد وجه فاقد وجاهت قانونی بود و با توجه به وجود مستحدثات، اداره ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مالکیت شهرداری را تأیید کردند.

جعفری خاطرنشان کرد: در صورت بازگشت اراضی به مالکین سابق، شهرداری موظف به پرداخت مبالغ هنگفت بابت سرقفلی می‌شد؛ در حالی که تنها در فاز اول پروژه، ارزش هر واحد تجاری حداقل ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

وی با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: خوشبختانه با مدیریت حقوقی دقیق، از بروز حاشیه‌های غیرضروری جلوگیری شد و پرونده با موفقیت به نتیجه رسید.