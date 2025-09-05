

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از مسابقات قهرمانی کشور پاراشنا تحت نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک از صبح امروز در سالن استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و دکتر غفور کارگری رئیس و دکتر سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک با حضور در این مجموعه از نزدیک عملکرد پاراشناگران را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید شریفیان ناظر کمیته بین‌المللی پارالمپیک، مهدی ضیایی سرمربی تیم پاراشنا در خصوص روند مسابقات و عملکرد ورزشکاران جانباز و توان یاب و نابینا و کم بینا گزارشی را ارائه کردند.