۱۳۰ میلیون تومان مبلغ کلاهبرداری شده در فضای مجازی در خلیل آباد به صاحب آن بازگشت داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خلیلآباد گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
محمدتقی قربانی افزود: با انجام تحقیقات جامع مشخص شد که شاکی با اعتماد بیجا به فردی ناشناس در فضای مجازی، تمامی مشخصات هویتی و بانکی خود را در اختیار این کلاهبردار قرار داده بود.
وی گفت: با بررسیهای دقیق، تیم تخصصی پلیس فتا ، مسیر انتقال پول شناسایی و مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به حساب مالباخته بازگردانده شد.
قربانی با هشدار به کاربران فضای مجازی عنوان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که ارائه هرگونه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد ناشناس در پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و حتی تماسهای تلفنی، میتواند زمینهساز وقوع کلاهبرداریهای اینترنتی شود.
شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، میتوانند موضوع را از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان این پلیس در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.