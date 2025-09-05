امام جمعه موقت بجنورد گفت: وحدت امت اسلام یک سرمایه نفیس است و می‌تواند همه توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان را خنثی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت‌الاسلام مهدوی‌پور در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه وحدت و امامت توانست بزرگترین اقدامات معجزه‌آسا را در تاریخ ثبت کند و با همین انسجام، دست استعمارگران از کشور کوتاه شد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران با وحدت و همبستگی توانستند دشمن را به پذیرش آتش‌بس وادار کنند و امروز نیز با همین سرمایه می‌توان بر جنگ اقتصادی و مشکلات معیشتی غلبه کرد.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه با تأکید بر ضرورت تقوا گفت: سعادت و بزرگی انسان در گرو تقوای الهی است و مشکل اصلی بشر، بی‌تقوایی است.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور تاکید کرد: ملت ایران مکلف به حفظ انسجام ملی، این سرمایه بزرگ وحدت هستند، چون با انسجام ملی می‌توان بر تمامی مشکلات و دشمنان فائق آمد و مسیر عزت و سربلندی امت اسلامی را هموار ساخت.