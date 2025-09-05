پخش زنده
جمعی از مدیران برجسته آژانسهای گردشگری عراق با حضور در مجموعه توریستی دربند صحنه در استان کرمانشاه ، بر ظرفیت بالای این منطقه در تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری بینالمللی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ مدیران آژانسهای گردشگری عراق در بازدید از مجموعه توریستی دربند صحنه، از نزدیک با ظرفیتها و جاذبههای طبیعی منحصربهفرد این منطقه آشنا شدند و ضمن تحسین زیباییهای طبیعی و امکانات تفریحی، فرصتها و زیرساختهای این منطقه را برای جذب گردشگران خارجی ارزیابی کردند.
در این بازدید، مهمانان عراقی با چشماندازهای طبیعی چشمنواز، مسیرهای پیادهروی دلنشین، و امکانات رفاهی این منطقه آشنا شدند و از تنوع گونههای گیاهی و جانوری غنی، هوای مطبوع و آبشارهای زیبا بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
مدیران گردشگری عراق ضمن ابراز شگفتی از حفظ و توسعه زیرساختهای گردشگری دربند صحنه، این مجموعه را نمونهای ممتاز از گردشگری پایدار و دوستدار محیط زیست برشمردند و تأکید کردند که دربند صحنه میتواند به عنوان یک مقصد ویژه برای گردشگران خارجی به ویژه بازدیدکنندگان از کشورهای همسایه، بهویژه عراق، مطرح شود و فرصتهای درآمدزایی و اشتغالزایی فراوانی برای منطقه ایجاد کند.
یکی از مدیران عراقی گفت: دربند صحنه ترکیبی است از طبیعت بکر، امکانات خوب و فرهنگ میهماننوازی مردم کرمانشاه که میتواند به سرعت به مقصد محبوبی برای ایرانیان و گردشگران خارجی تبدیل شود.
همچنین مسئولان محلی بر تقویت همکاریهای دو جانبه و ایجاد بستههای گردشگری مشترک تأکید کردند تا این روند توسعه با سرعت بیشتری انجام شود.
بازدید مدیران آژانسهای گردشگری عراق از دربند صحنه گامی مهم در توسعه تبادلات گردشگری دو کشور و تعمیق همکاریهای منطقهای در حوزه فرهنگ و طبیعت به شمار میرود. انتظار میرود این حرکت، زمینهساز جذب گردشگران عراقی علاقهمند به طبیعت گردی و تجربه مقصدهای جدید باشد که به نوبه خود موجب رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه خواهد شد.