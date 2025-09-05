بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیبدیده در جنگ تحمیلی
فرماندار تهران به همراه عضو شورای اسلامی شهر تهران، آخرین وضع یکی از واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
حسین خوش اقبال صبح جمعه ۱۴ شهریور به همراه نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از یکی از واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازدید کرد.
هدف از این بازدید، بررسی آخرین وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و ارزیابی نحوه حمایت از خسارات وارده به این واحد تولیدی بود.
فرماندار تهران و هیأت همراه در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از این واحد تولیدی، بر پیگیری رفع مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران تأکید کردند.