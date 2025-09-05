مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر لزوم تحقق برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی و آموزش هوش مصنوعی به عنوان اولویت راهبردی، از آموزش مهارت‌های نوین به ۳۱ هزار دانش‌آموز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در حاشیه بازدید از روند برگزاری کلاس‌های غنی‌سازی و پیش‌خوان در مدرسه سمپاد دخترانه فرزانگان ۲ اهواز اظهار کرد: این کلاس‌ها همه‌ساله در شهریورماه برای آماده‌سازی دانش‌آموزان پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این برنامه‌ها، مرور مباحث تکمیلی، آشنایی دانش‌آموزان با محیط مدرسه، دبیران و کادر اجرایی و همچنین ایجاد آمادگی روانی و برنامه‌ریزی یک‌ساله برای ورود پرانرژی به سال تحصیلی جدید است.

علی‌فر درباره برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش خوزستان گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما آموزش مهارت‌های نوین به دانش‌آموزان است. در همین راستا، در قالب طرح ملی ایران دیجیتال که آموزش رایگان هوش مصنوعی را دنبال می‌کند، تاکنون ۳۱ هزار و ۱۲۰ دانش‌آموز دوره اول متوسطه در استان خوزستان آموزش دیده‌اند.

وی افزود: این طرح، گامی مهم در راستای تحقق راهبرد‌های تحول‌آفرین تعلیم و تربیت و آماده‌سازی نسل جدید برای زندگی در دنیای دیجیتال است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت راهبردی مجموعه تعلیم و تربیت استان خوزستان، تحقق برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی است و آموزش مهارت‌های فناورانه از جمله هوش مصنوعی در کنار کلاس‌های غنی‌سازی و پیش‌خوان، می‌تواند زمینه‌ساز جهش علمی و تربیتی دانش‌آموزان خوزستانی باشد.

وی بیان کرد: نتایج این دوره‌ها نشان داده است که دانش‌آموزان با انگیزه و آمادگی بیشتری سال تحصیلی را آغاز می‌کنند. امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، شاهد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و موفقیت روزافزون دانش‌آموزان خوزستانی باشیم.