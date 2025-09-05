شخصیسازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکانپذیر است
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: شخصیسازی درمان معتادن با هوش مصنوعی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد پنل در مرکز همایشهای بینالمللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد قربانی گفت: ما هنوز به مرحلهای نرسیدیم که برای درمان اعتیاد از فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی بهره ببریم، اما این امکان برای بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین وجود دارد.
وی با اشاره به جدی شدن بحث هوش مصنوعی در یک دهه اخیر در دنیا، گفت: تکنولوژی و فناوریهای نوین اکنون در حوزههای پیشبینی، هشدار سریع و تصمیمیار، تجویز دارو، یادآوری، ارائه خدمات و … قابل بهرهگیری است.
قربانی خاطرنشان کرد: اکنون درصد زیادی از کاربران موبایل انون با هوش مصنوعی کار میکنند و در آینده نزدیک، ما به اعتیاد با مشورت با هوش مصنوعی یا چتباتها دچار خواهیم شد.