به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد پنل در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد قربانی گفت: ما هنوز به مرحله‌ای نرسیدیم که برای درمان اعتیاد از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی بهره ببریم، اما این امکان برای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین وجود دارد.

وی با اشاره به جدی شدن بحث هوش مصنوعی در یک دهه اخیر در دنیا، گفت: تکنولوژی و فناوری‌های نوین اکنون در حوزه‌های پیش‌بینی، هشدار سریع و تصمیم‌یار، تجویز دارو، یادآوری، ارائه خدمات و … قابل بهره‌گیری است.

قربانی خاطرنشان کرد: اکنون درصد زیادی از کاربران موبایل انون با هوش مصنوعی کار می‌کنند و در آینده نزدیک، ما به اعتیاد با مشورت با هوش مصنوعی یا چت‌بات‌ها دچار خواهیم شد.