در روز نخست مسابقات قهرمانی رده‌های سنی پایه تیم نوجوانان، کاروان ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز بر مکان دوم آسیا تکیه زد و نایب قهرمانی دو بخش کاتا و کومیته را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا از صبح امروز (جمعه) ۱۴ در چین آغاز شد و کاروان تیم ایران با عنوان "شهید محمدحسین اسمعیلی" در رده سنی نوجوانان به روی تاتامی رفتند که حاصل آن برای تیم ایران ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ مدال برنز بود.

ستایش قانعی فرد و ستایش افشار مدال‌های طلا، عرشیا معلمی ملکی و فریار بهادری مدال‌های نقره و کاتای تیمی مردان با ترکیب (امیرعلی میرزازاده، متین فریمند، عطا رفیعی و امیررضا چمنی)، کاتای تیمی بانوان با ترکیب (دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر)، آوا فرمانی در وزن ۴۷- کیلوگرم و دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم به مدال‌های برنز رسیدند.

اما نتایج کسب شده تیم نوجوانان ایران بدین شرح است:

در وزن ۵۴- کیلوگرم: ستایش قانعی فرد ابتدا ۲ بر یک اونتالاپ از قراقستان را برد. سپس ۵ بر صفر مقابل لین از چین پیروز شد تا فینالیست شود.

او در فینال ۳ بر صفر راویندران از مالزی را شکست داد و مدال طلا را برگردن آویخت.

در وزن ۶۱+ کیلوگرم: ستایش افشار یک بر صفرنورلان از قزاقستان را برد. سپس ۳ بر یک هایاشی از ژاپن را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد او در این مرحله ۳ بر صفر بر المشوا از ازبکستان به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

افشار در دیدار پایانی ۴ بر ۲ نیسانگکات از تایلند را مغلوب کرد و مدال طلا را برای خودش و تیم ایران به ارمغان آورد.

در وزن ۶۳- کیلوگرم: عرشیا معلمی ملکی از ایران ۲ بر یک مقابل واردا از فلسطین به برتری رسید. در ادامه ۹ بر ۵ علیبایو از قرقیزستان را مغلوب کرد و در نیمه نهایی ۷ بر یک تافو از تایلند را برد و به فینال راه یافت.

معلمی ملکی در فینال ۶ بر ۳ نتیجه را به شی از چین واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۷۰- کیلوگرم: فریار بهادری ابتدا ۲ بر یک آنا مخامدوف از ازبکستان را با شکست بدرقه کرد. در مبارزه دوم ۱۰ بر ۲ الاجمی از کویت را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی پس از کسب نتیجه ۳ بر ۳ مقابل ایسلامو از قزاقستان با رای داوران برنده تاتامی شد و به فینال راه یافت.

بهادری در مبارزه فینال ۳ بر صفر نتیجه را به کانکو از ژاپن واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.

کاتای تیمی پسران با ترکیب (امیررضاچمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی) ابتدا موفق شد تیم چین را شکست دهد و راهی دیدار نیمه نهایی شود.

در این مرحله امتیاز ۳۶.۸۰ را مقابل تیم ژاپن با امتیاز ۳۷.۲۰ کسب کرد تا با راهیابی تیم ژاپن به فینال، کاتا تیمی ایران راهی رده بندی شود. در این مرحله تیم ایران امتیاز ۳۸.۵۰ مقابل تیم ازبکستان با امتیاز ۳۶.۱۰ بدست آورد و صاحب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ شد.

کاتای تیمی دختران با ترکیب (دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر) ابتدا تیم کره جنوبی را شکست داد و در نیمه نهایی مقابل تیم ژاپن شکست خورد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۴۷- کیلوگرم: آوا فرمانی در اولین دیدار ۲ بر صفر مقابل یاماموتو از ژاپن نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت او در این مرحله ۵ بر صفر مهیوب از یمن را با شکست بدرقه کرد تا به دیدار رده بندی راه یابد. در رده بندی ۴ بر صفر دایرخان از قزاقستان را برد و صاحب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.

در وزن ۶۱- کیلوگرم: دینا کریمی ۴ بر صفر مغلوب کاریکومی از ژاپن شد و به دیدار رده بندی راه یافت او در این مرحله ۱۰ بر صفر چی از چین را شکست داد و صاحب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا گردید.

در کاتای انفرادی دختران، دینا صفری نتیجه را به گوئین از ویتنام واگذار کرد و با راهیابی نماینده ویتنام به فینال، صفری نیز راهی جدول شانس مجدد (رپه شارژ) شد. در این مرحله ابتدا مقابل آکاهات از تایلند پیروز شد و در ادامه مقابل ونگ لی از ماکائو شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در کاتا انفرادی پسران، محمد متین خسروی از ایران ابتدا کاووهارن از تایلند را برد. سپس مقابل شیما بوکورو از ژاپن شکست خورد و راهی رپه شارژ (جدول شانس مجدد) شد. در این مرحله مغلوب ژاخیلکوو از قززاقستان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم: کیارش نوزاد رودپشتی در مبارزه اول ۳ بر صفر بر عمربکو از ازبکستان به برتری رسید. در ادامه در حالی که یک بر صفر از نورسیت از قراقستان پیش بود هانسوکو شد و به جدول شانس مجدد راه یافت. او در این مرحله نیز پس از کسب تساوی ۶ بر ۶ با رای داوران نتیجه را به گوتوتسو از قرقیزستان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۲- کیلوگرم: محمدرضا احمدی ناجی در اولین مبارزه ۱۰ بر یک لیائو از چین را مغلوب کرد. سپس ۲ بر صفر وانگ از چین تایپه را شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد او در این مرحله پس از تساوی صفر بر صفر مقابل سولیجون از ازبکستان با رای داوران در هانتی مغلوب شد تا راهی دیدار رده بندی شود. در رده بندی ۴ بر ۲ نتیجه را به، چون وو از هنگ کنگ واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال کوتاه ماند.

در وزن ۷۰+کیلوگرم:حسام صیدی ۵ بر یک مقابل سریکبای از قزاقستان پیروز شد و در ادامه موفق شد ۲ بر یک الخالد از امارات را مغلوب کند و راهی دور نیمه نهایی شد. او در ابن مرحله ۶ بر ۴ مقابل شایوچن از چین شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

او سپس مقابل کامیلو از قرقیزستان پس از کسب تساوی یک بر یک در سنشو (قانون امتیاز اول) نتیجه را واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال کوتاه ماند.