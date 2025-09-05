پخش زنده
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیتالله طالقانی اهواز از ترخیص بیمار ۲۵ ساله با سوختگی ۵۸ درصد پس از یک ماه تلاش تیم درمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی وفاق نعمتالهی، رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیتالله طالقانی اهواز اعلام کرد: جوانی ۲۵ ساله از شهرستان دزفول به دنبال حادثه اشتعال درخت و بروز سوختگی در نواحی سر، صورت، تنه، اندامهای فوقانی و ساق هر دو پا با شدت درجه ۲ و ۳ و وسعت ۵۸ درصد در بخش ویژه سوختگی (BICU۲) این بیمارستان بستری شد.
وی افزود: بیمار طی دوره بستری تحت عملهای متعدد توسط تیم جراحی پلاستیک به سرپرستی دکتر راهبر (فوق تخصص جراحی پلاستیک) قرار گرفت. همچنین مشاورههای تخصصی داخلی بهصورت روزانه و تغذیه، عفونی، قلب، چشم و اعصاب وروان بهطور منظم برای بیمار انجام شد.
رئیس بیمارستان طالقانی اهواز خاطرنشان کرد: با لطف خداوند و تلاش شبانهروزی تیم درمان، بیمار پس از گذراندن مراحل درمانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ با شرایط عمومی مطلوب ترخیص شد.
دکتر نعمتالهی در پایان ضمن تقدیر از کادر درمانی، از تلاشهای صادقانه و شبانهروزی کارکنان بخش BICU۲ در روند درمان و بهبودی این بیمار قدردانی کرد.