نمایندگان استان یزد در لیگ برتر فوتبال ساحلی، فردا در یزد و بندرعباس با حریفان روبهرو میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم مقاومت گلساپوش یزد که عنوان مدافع قهرمانی را یدک میکشد، فردا در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور از ملوان بندرانزلی پذیرایی میکند.
این دیدار از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سلمان محمودآباد یزد آغاز خواهد شد.
اما دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان به مهمانی بندرعباسی ها میرود تا با شهرداری این شهر دیدار کند.
سوت آغاز این دیدار هم از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه غدیر بندرعباس به صدا درمی آید.