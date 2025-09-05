امام جمعه سرخرود وحدت را مهمترین راه مقابله با استکبار جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام تقیزاده با تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) و آغاز هفته وحدت، گفت: پیامبر اسلام برای همه جهانیان مایه رحمت بود و اگر مسلمانان به سیره ایشان تمسک میجستند، امروز شاهد مصیبتهایی چون غزه، لبنان و عراق نبودیم. وی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، وحدت را مهمترین راه مقابله با استکبار جهانی دانست.
وی با انتقاد از تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، تأکید کرد: حکومتهای طاغوتی بر پایه تفرقه بنا شدهاند و امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی با همین حربه در پی تضعیف امت اسلامی هستند.
خطیب جمعه سرخرود با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) گفت: اگر مسلمانان متحد بودند، اسرائیل با سیل خشم امت اسلامی نابود میشد.
حجتالاسلام تقیزاده به نقد عملکرد برجام پرداخت و با اشاره به خروج یکجانبه طرفهای غربی از توافق، افزود: توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره بیاعتمادی به آمریکا و اروپا نادیده گرفته شد و منتقدان دلسوز با برچسبهای سیاسی کنار زده شدند.
وی با اشاره به پیمان شانگهای بهعنوان یکی از دستاوردهای شهید آیتالله رئیسی، خواستار تقویت تعاملات با کشورهای شرقی و فاصله گرفتن از وابستگی به غرب شد.
امام جمعه سرخرود تأکید کرد: مکانیسم ماشه، بیشتر جنگ روانی است و با دیپلماسی فعال و منطقهگرایی، میتوان آن را خنثی کرد.
وی در ادامه، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد و گفت: شهادت دولتمردان یمنی، عزم جبهه مقاومت را تقویت خواهد کرد. حجتالاسلام تقیزاده با انتقاد از سکوت دولتهای مرتجع منطقه، هشدار داد: همراهی با رژیم صهیونیستی، روزی گریبان خودشان را خواهد گرفت.
وی با اشاره به برخی اظهارات درباره الحاق شهر سرخرود به شهرستان آمل، مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: سرخرود ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و فرهنگی دارد و شایسته ارتقاء به شهرستان مستقل است، نه حاشیهسازی و تضعیف جایگاه آن.
امام جمعه سرخرود همچنین از رزمایش چهار روزه بومیسازی اقتصاد کشور با محوریت بسیج حمایت کرد و گفت: بسیج، شجره طیبهای است که هر زمان به آن تکیه کردیم، نتایج ارزشمندی حاصل شد.