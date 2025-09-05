پخش زنده
پلیس بمبئی در پی دریافت یک پیام تهدیدآمیز درباره احتمال وقوع چندین حمله تروریستی در این شهر، سطح آمادهباش امنیتی را افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رسانههای هند از دقایق پیش با انتشار این خبر اعلام کردند، این پیام از طریق شماره رسمی واتساپ پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال شده و در آن ادعا شده است که ۳۴ خودرو به «بمبهای انسانی» مجهز شدهاند. همچنین، سازمانی به نام «لشکر جهادی» مسئولیت این تهدید را بر عهده گرفته و اعلام کرده که ۱۴ پاکستانی وارد هند شدهاند.
در این پیام هشدار داده شده که استفاده از ۴۰۰ کیلوگرم مواد منفجره RDX میتواند «کل بمبئی را بلرزاند». این در حالی است که پلیس در حال آمادهسازی تدابیر ویژه برای جشن آنانت چاتورتی، بخش پایانی فستیوال گانش، بود.
یک مقام پلیس گفت:شعبه جنایی، تحقیقات درباره این تهدید را آغاز کرده و موضوع به واحد مبارزه با تروریسم (ATS) و دیگر آژانسهای امنیتی اطلاع داده شده است.
تاکنون اصالت پیام و هویت واقعی فرستندگان آن تأیید نشده، اما نیروهای امنیتی با افزایش گشتزنی، ایجاد ایستهای بازرسی و نظارت ویژه بر اماکن عمومی، وضع آمادهباش کامل را در بمبئی برقرار کردهاند.