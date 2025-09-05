"جرمی کوربین"، نماینده مستقل در مجلس انگلیس که بار‌ها از دولت این کشور خواسته بود درباره عملکردش در جنگ غزه، شفاف سازی کند، با ناامیدی از اقدام دولت، بررسی غیر رسمی این موضوع را آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "جرمی کوربین"، رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در این کشور، در صدد است در این بررسی غیر رسمی، به مسولیت‌های حقوقی دولت انگلیس و نیزاز کمک‌های پنهانی به رژیم اسرائیل پرده بردارد.

حکومت انگلیس که رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های فلسطینیان ایجاد کرد، در حدود ۸۰ سال گذشته، با امکانات نظامی، جاسوسی، رسانه‌ای، دیپلماتیک و اقتصادی، از اسرائیل حمایت کرده و از زمان آغاز حملات جدید و نسل کشی اسرائیل در غزه، صادرات اسلحه به اسرائیل را ادامه داده است. کایر استارمر، رهبر فعلی حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس، از همان اوایل تهاجم رژیم اسراییل به غزه در مصاحبه با شبکه رادیویی "ال بی سی" در لندن، از جنایات جنگی اسرائیل همچون بستن راه ورود آب، غذا و دارو به غزه حمایت کرد که موجی از انتقاد‌های مردمی را در پی داشت.

با این که اسرائیل از اکتبر دو سال پیش تاکنون بیش از ۶۴ هزار فلسطینی، از جمله حدود ۲۰ هزار کودک را به قتل رسانده است، حکومت انگلیس این میزان جنایت را "نسل کشی" نمی‌داند و به صدور بمب و موشک به اسرائیل ادامه می‌دهد.

به نوشته روزنامه گاردین، بررسی دو روزه نقش انگلیس در جرایم جنگی اسرائیل در غزه، از روز پنج شنبه آغاز شد و قرار است شماری از دیپلمات‌های پیشین، کارشناسان سازمان ملل و استادان حقوق بین الملل، درباره عملکرد دولت انگلیس نظر دهند.

گاردین افزود: این بررسی دو روزه را مشترکا "جرمی کوربین"، پروفسور "نیو گوردون" (Neve Gordon)، استاد قوانین حقوق بشری در دانشگاه کوئین مری لندن و دکتر "شهد حموری" (Shahd Hammouri)، دانشیار حقوق بین الملل در دانشگاه "کنت" (Kent) انگلیس اداره می‌کنند. این روزنامه نوشت این بررسی، برای کایر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس، دشوار خواهد شد، زیرا وی در صدد است تا باز هم حمایت افراد چپگرا و مسلمانان را در انتخابات این کشور، به دست آورد.

شمار فراوانی از افراد ضد جنگ و مسلمانان در انتخابات سراسری پارسال، از حزب کارگر دوری کردند و به نامزد‌های صلح طلب و هواداران فلسطین رای دادند تا مخالفتشان را با سیاست‌های نظام حاکم بر انگلیس در حمایت از جنگ افروزی‌ها و نسل کشی‌های صهیونیست‌ها نشان دهند.

به نوشته گاردین این بررسی به صورت برخط نمایش داده می‌شود و قرار است به آنچه در دو سال اخیر بر مردم غزه گذشته است، رسیدگی کند.

مواردی همچون وظایف قانونی دولت انگلیس، بررسی اقدامات مخفیانه دولت انگلیس در کمک به اسرائیل و عملکرد حقوق انگلیس در برابر نسل کشی، از مواردی است که در این بررسی مورد نظر است. گاردین نوشت یکی از افرادی که در این بررسی شهادت خواهد داد، "مارک اسمیث" (Mark Smith)، دیپلمات پیشین وزارت خارجه انگلیس است و "فرانچسکا آلبانیزه"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری در فلسطین نیز در آن سخن خواهد گفت. وکیل حقوقی خانواده قربانیان انگلیسی جنایات اسرائیل در غزه، جراحان انگلیسی شاغل در غزه و شماری از خبرنگاران فلسطینی در غزه نیز در این بررسی، شهادت خواهند داد.