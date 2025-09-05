جشنواره بادام قوشچی برگزار میشود
شهردار قوشچی از برگزاری جشنواره بادام در ۱۴ شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رامین عیوضنژاد درباره جشنواره بادام گفت: این جشنواره ساعت ۱۷ روز ۱۴ شهریورماه در محل پارک ملت شهر قوشچی، بازارچه روستائیان بخش انزل برگزار میشود.
شهردار قوشچی افزود: همزمان با افتتاح جشنواره، محوطه بادام پارک ملت به متراژ سههزار مترمربع به بهرهبرداری میرسد، این محصول بهعنوان محصولی کمآببر، برای کشت در منطقه مناسب است و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری در این باغ سبب شده محصول با کیفیت و بهینه تولید شود و این پروژه هم درآمدزایی دارد و هم به جذب گردشگران کمک میکند.
او تصریح کرد: جشنواره بادام فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی قوشچی محسوب و این جشنواره با برنامههای متنوع فرهنگی و تفریحی همراه است تا بازدیدکنندگان از حضور خود لذت ببرند و همچنین بازارچههای جانبی محصولات بادام و فرآوردههای آنرا عرضه خواهند کرد که این جشنواره برای رشد اقتصاد محلی و رونق گردشگری اهمیت فراوانی دارد.