پخش زنده
امروز: -
تیم دختران ایران نیز برای نخستین بار در رقابتهای تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قارهای شرکت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تنیس بین قارهای در رده سنی کمتر از ۱۲ سال از ۵ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت زیر نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی قزاقستان برگزار میشود.
در این رویداد در بخش دختران ۱۲ تیم ایران، استرالیا، نماینده آفریقا، چین، چین تایپه، نماینده آمریکای جنوبی، هنک کنگ، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند، جزایر پاسفیک و تایلند حضور دارند. در بخش پسران نیز تیمهای استرالیا، نماینده آفریقا، چین، چین تایپه، نماینده آمریکای جنوبی، هنک کنگ، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند، پاکستان، جزایر پاسفیک و تایلند به میدان میروند.
گفتنی است تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابتهای قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره پیگیری میشود