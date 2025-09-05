به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رسانه‌های انگلیسی که عمدتا از انتشار اخبار و تصاویر فجایع غزه و نسل کشی فلسطینیان خودداری و در برنامه‌ها و گزارش‌ها همچون دولتمردان انگلیسی از جنایات رژیم اسراییل دفاع می‌کنند ماه هاست که خشم صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان را برانگیخته‌اند و آنان از هر فرصتی با اشاره به فجایع غزه برای دفاع از مردم فلسطین استفاده می‌کنند.

درارتباط زنده تلویزیونی شبکه‌ای تی وی انگلیس با هیو بونویل هنر پیشه محبوب فیلم پرمخاطب «داونتون اَبی» وی در پاسخ به پرسش گزارشگر درباره این جشنواره می‌گوید پیش از اینکه درباره فیلم دوست داشتنی مان صحبت کنم باید ببینیم که در شهر غزه چه می‌گذرد. مردم این شهر بی دفاعند و جامعه بین المللی باید برای پایان دادن به این فاجعه باید بیشتر تلاش کند.

وی در مراسم تجلیل از دست اندر کارارن این مجموعه تلویزیونی پر مخاطب در ادامه می‌گوید: این مجموعه پانزدهمین سال تولیدش را با شکوه جشن می‌گیرد که هم برای ما و هم برای مخاطبان مهم است.

پیش‌تر نیز در جریان گزارش زنده از مراسم اعلام نتایج امتحانات پایان دوره دانش آموزان دبیرستانی در انگلیس شماری از آنان در ارتباط زنده تلویزیونی با دفاع از حقوق مردم فلسطین و تقبیح جنایات اسراییل، رسانه‌های انگلیسی را غافلگیر کردند. با اینکه قشر‌های مختلف مردم در انگلیس در دو سال اخیر بار‌ها با برپایی تظاهرات چند صد هزار نفری خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز کردند و توقف فوری نسل کشی فلسطینیان و پایان دادن به حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی حکومت انگلیس از رژیم صهونیستی را خواستار شدند، اما حکومت و اغلب رسانه‌های انگلیس بر خلاف خواست اکثریت مردم بر اساس نتایج همه نظر سنجی‌های ماه‌های گذشته، تمام قد به حمایت خود از رژیم اسراییل ادامه داده‌اند.