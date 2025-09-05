پخش زنده
امام جمعه موقت شیراز در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته وحدت، تفرقهافکنی را ابزار دشمن دانست و تأکید کرد: رسانهها و صاحبان تریبون باید مردم را نسبت به این توطئهها آگاه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام محمودی امام جمعه موقت شیراز در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: دشمن دریافته است که نمیتواند ملت ایران را با جنگ سخت مانند دفاع مقدس یا جنگ ۱۲ روزه و نیز با جنگ نرم همچون تحریمها و مکانیسم ماشه به زانو درآورد و به همین علت به تفرقهافکنی روی آورده است.
وی با بیان اینکه تنها راه تسلط دشمن ایجاد اختلاف در درون ملت است، افزود: هر صدا، قلم، فرد یا جایگاهی که موجب نفاق و چندصدایی شود، محکوم است و اصحاب رسانه و تریبون وظیفه دارند مردم را نسبت به این توطئه آگاه سازند.
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به توطئههای آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای اروپایی علیه ایران اظهار کرد: دشمنان در پی به زانو درآوردن ملت ایران بودهاند، اما مردم در جنگ ۱۲ روزه، برخلاف نقشه دشمنان، به جای تفرقه به وحدت و اتفاق رسیدند.
او با تأکید بر ضرورت اتحاد مسئولان گفت: این روزها در فضای مجازی هجمههایی علیه رئیسجمهور مشاهده میشود، در حالی که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از رئیسجمهور تأکید کردهاند.
حجتالاسلام محمودی همچنین رعایت حقوق متقابل مردم و مسئولان را از مبانی مردمسالاری دینی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید امانتدار باشند و به وظایف خود در قبال دین، آموزش و سلامت مردم عمل کنند و در مقابل، مردم نیز باید با رعایت قوانین در بهبود شرایط اجتماعی نقشآفرینی کنند.
امام جمعه موقت شیراز یادآور شد: نخستین نماز جمعه پیامبر اسلام (ص) در ۱۶ ربیعالاول در مدینه برگزار شد و این فریضه عبادی، افزون بر جایگاه معنوی، میتواند عامل اتحاد و رفع مشکلات جامعه باشد.