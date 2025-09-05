پخش زنده
در حالی که انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر میشود، رژیم انگلیس برای کمک به این رژیم اشغالگر، مقدمات سفر رئیس جمهور اسرائیل به لندن را فراهم میکند که با خشم عمومی مواجه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، علاوه بر ۱۴۷ دولتی که تاکنون کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختهاند، در ماه جاری میلادی قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا، چندین دولت دیگر، از جمله نروژ و فرانسه نیز از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کنند. تظاهرات منظم صدها هزار نفری در مخالفت با رژیم اسرائیل، در همه شهرهای جهان، از جمله در لندن برگزار میشود، اما رژیم انگلیس، کماکان جنگ افزار برای ارتش صهیوینستی ارسال میکند که بر اساس گزارش نتایج همه نظر سنجیها خلاف خواست اکثرمردم این کشور است.
در این حال، رژیم لندن هنوز به فکر حمایت رسانهای و دیپلماتیک از رژیم نسل کش اسرائیل است تا در اقدامات آن رژیم در فلسطین، بیشتر مشارکت کند و سفر دو روزه "ایساک هرزوگ"، رئیس جمهور رژیم اسرائیل، از جمله آن اقدامات است. شماری از سیاستمداران انگلیسی، حتی تعدادی از اعضای حزب حاکم کارگر، در شبکههای اجتماعی، با سفر رئیس جمهور رژیم اشغالگر قدس به لندن مخالفت کردهاند و نگران واکنش مردم حوزه انتخاببیه خود و تضعیف بیشتر حزب حاکم با افزایش رویگردانی مردمند.
به نوشته روزنامه گاردین، به وزیران دولت انگلیس توصیه میشود در زمان سفر رئیس جمهور اسرائیل در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته آینده، با وی ملاقات نکنند. گاردین نوشت "سارا چمپیون"، نماینده حزب کارگر که رئیس کمیته توسعه بین الملل در مجلس است در شبکه "ایکس" نوشت امیدوار است خبر دیدار وزیران دولت این کشور با رئیس جمهور اسرائیل در هفته آینده، درست نباشد.
وی افزوده است: انگلیس میداند که خطر دست زدن اسرائیل به نسل کشی در غزه، "واقعی" است.
همچنین جان مک دانل، وزیر اسبق خزانه داری در دولت سایه کارگر گفت این که انگلیس اجازه دهد نماینده دولتی که به صورت هدفمند، هر روز کودکان فلسطینی را میکشد به کشور ما بیاید، منزجر کننده است.
وی افزود: دولت انگلیس چشم و گوش خود را بر وضعیت غیرانسانی مردم فلسطین و نیز خواست عمومی مردم انگلیس برای پایان دادن به این فجایعی که "ایساک هرزوگ" نماینده آن است، بسته است.
گاردین به نقل از زارا سلطانا، نماینده پیشین حزب کارگر و نماینده مستقل فعلی در مجلس انگلیس نیز در شبکه "ایکس" نوشت این که هفته آینده رئیس جمهور اسرائیل به لندن بیاید و با وزیران دولت انگلیس ملاقات کند، فراتر از انزجار است.
وی افزود:" هرزوگ در زمان ورود به خاک انگلیس، باید به خاطر جنایات جنگی اش، بازداشت شود. " گاردین نوشت از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر دو سال پیش، بیش از ۶۴ هزار فلسطینی کشته شدهاند. به نوشته این روزنامه، "ایساک هرزوگ"، از حامیان اصلی جنگ اسرائیل در غزه است.
سفر رئیس رژیم صهیونیستی به لندن در آستانه برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان و تشدید فشارها بر دولت انگلیس برای به رسمت شناختن کشور مستقل فلسطینی همچون ۱۴۷ کشور عضو سازمان ملل، صهیونیستها را که انگلیس را زادگاه خود میدانند به شدت نگران کرده است.