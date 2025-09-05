به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام محمدی لائینی به مشکلات منطقه هزارجریب اشاره کرد و ضمن قدردانی از بازدید اخیر استاندار مازندران، گفت: خانه و آب مهم‌اند، اما مشکل اصلی مردم این منطقه، وضعیت نامناسب جاده‌هاست که باید با اولویت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.

خطیب جمعه نکا با اشاره به حادثه اخیر در یمن و شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای کابینه آن کشور، این ضایعه را به امت اسلامی تسلیت گفت و تأکید کرد: توجه به چنین رویدادهایی، وظیفه انسانی و دینی همه مسلمانان است.

وی همچنین با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی، برای آنان آرزوی توفیق و نصرت الهی کرد و گفت: این افتخارات، نشان‌دهنده ظرفیت‌های جوانان کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

خطیب جمعه نکا در ادامه، سفر رئیس‌جمهور به چین را گامی مهم در مسیر عزت ملی دانست و افزود: دشمنان ایران از گسترش ارتباطات منطقه‌ای کشور نگران‌اند و تلاش می‌کنند مانع از تحقق دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی شوند.

وی با اشاره به روز وقف، این سنت حسنه را صدقه‌ای جاری و ماندگار دانست و گفت: آنچه برای آخرت ذخیره می‌کنیم، سرمایه حقیقی ماست. ائمه معصومین(ع) همواره به مسئله وقف توجه ویژه داشتند و امروز نیز باید این فرهنگ در جامعه تقویت شود.