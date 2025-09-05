اداره کل هواشناسی استان مرکزی: از نظر دمایی، نوسانات قابل ملاحظهای در روزهای آتی مشاهده نخواهد شد و وضعیت فعلی دمای هوا کم و بیش تداوم خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مطابق بررسی آخرین نقشههای پیش بین وضع هوا، برای امروز جمعه آسمان صاف تا نیمهابری خواهد بود و در بعضی نواحی، به خصوص طی ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد ملایم انتظار میرود.
علاوه بر این، با توجه به پایداری و سکون نسبی جو از فردا تا اواسط هفته آینده، آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری، در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال غبار محلی وجود خواهد داشت.