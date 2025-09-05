به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الجزیره با اشاره به آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از هدف قرار گرفتن برج‌های مسکونی این شهر خبر داد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برج مشتهی در شهرغزه را بمباران کرد.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برج مسکونی در منطقه انصار در غرب شهر غزه را بمباران کردند.

خبرگزاری شهاب در خبر فوری گزارش داد: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار قربانیان تجاوز اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۴ هزار و ۳۰۰ شهید و ۱۶۲ هزار زخمی رسید. از هجدهم مارس ۲۰۲۵ با نقض آتش بس از طرف اسرائیل تاکنون ۱۱ هزار و ۷۶۸ نفر شهید و حدود ۵۰ هزار نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر‌های ۶۹ شهید و ۴۲۲ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شد.

حماس بهانه دروغین صهیونیست ها در بمباران برج‌های مسکونی در غزه را به شدت تکذیب کرد

خبرگزاری شهاب در خبر فوری گزارش داد: عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: تلاش‌های دشمن برای توجیه هدف قرار دادن برج‌های مسکونی و ویران کردن شهر غزه با ادعا‌های دروغین درباره استفاده حماس، چیزی جز بهانه‌های بی اساس و دروغ‌های نخ نما نیست و هدف آن پوشاندن جنایات وحشیانه علیه غیرنظامیان بی دفاع و ادامه سیاست نسل کشی و نابودی کامل نوار غزه است.

هدف قرار دادن یک خودروی غیر نظامی در شمال غربی غزه

به گزارش پایگاه فلسطین آنلاین، دفاع مدنی غزه اعلام کرد: نیرو‌های دفاع مدنی آتش سوزی در خودرویی غیر نظامی را که در دوراهی التوام در شمال غربی نوار غزه توسط رژیم اشغالگر هدف قرار گرفته بود، مهار و پیکر یک کودک را از آن خارج کنند. پیکر ۴ شهید همچنان داخل خودرو باقی است و به سبب خطرناک بودن محل حمله، نتوانسته‌ایم این پیکر‌ها را خارج کنیم.

سفیر آمریکا: وفاداری به اسرائیل، یک کار الهی است

شبکه ان بی سی به نقل از سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد وفاداری من نسبت به اسرائیل و باور به انجام کاری الهی در سرزمین مقدس، شوخی نیست. اشتباه بزرگی است که از قحطی گسترده در غزه سخن گفته شود و اینکه آنچه رخ می‌دهد، نتیجه اقدامات اسرائیل است.

باید اسرا آزاد شوند و حماس نمی‌تواند در آینده در غزه باقی بماند. آمریکا از اسرائیل نخواسته است که از اعمال حاکمیت بر کرانه باختری خودداری کند و به آن تحمیل نخواهد کرد که چه کاری باید انجام دهد.

وداع پدر نوجوان شهید فلسطینی با پیکر فرزندش

انتقال پیکر کودک شهید به بیمارستان شفاشبکه الاقصی تصاویری از لحظه انتقال پیکر کودکی به بیمارستان شفا منتشر کرد که در حمله رژیم اشغالگر به شهر غزه به شهادت رسید.

ویرانی‌های گسترده در محله الزیتون بزرگترین محله شهر غزه

شبکه اطلاع رسانی رایه در ذیل تصاویری از ویرانی های محله الزیتون نوشت: ویرانی‌های گسترده در محله الزیتون بزرگترین محله شهر غزه که از عملیات نظامی مداوم طی چندین هفته بر جا مانده است.