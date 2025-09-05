به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، گفت: شگفت انگیز است که برخی مطبوعات و رسانه‌ها جز اینکه مردم و گروه‌ها را در مقابل هم قرار دهند، کاری ندارند.

وی افزود: آمریکا و رژیم خبیث صهیونیستی در حال ظلم و ستم هستند و بسیاری از ملت‌ها و کشور‌ها از این ظالمان آسیب دیده‌اند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به اهمیت پیمان شانگهای تصریح کرد: این یک قرارداد بین کشور‌ها برای مقابله با ظلم است، اما متاسفانه در فضای مجازی عده‌ای به این قضیه حمله ور شده و سعی می‌کنند این پیمان را زیر سوال ببرند.

وی این مسائل را نشان دهنده نفوذ فرهنگی آمریکا و غرب عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه بعضی اشخاص که به برکت نظام جمهوری اسلامی آبرویی دارند، کاری می‌کنند که پیمان کشور‌ها برای مقابله با ظلم یا منعقد نشود و یا اگر منعقد شد هم کارایی نداشته باشد.

آیت الله مدرسی ادامه داد: از مردم و نهاد‌های امنیتی می‌خواهم هوشیار باشند و از قوه قضاییه هم می‌خواهم در این خصوص به وظائف خود عمل کند.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اسلام (ص) گفت: روایت‌های بسیاری درباره وحدت و پرهیز از فتنه و اختلاف وجود دارد.

امام جمعه موقت یزد ۱۲ ربیع الاول سالروز اقامه اولین نماز جمعه پیامبر (ص) در مدینه را گرامی داشت و افزود: هم اکنون هزاران نماز جمعه در کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود و میلیون‌ها تن در آن‌ها شرکت می‌کنند.