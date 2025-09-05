پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خرمآباد گفت: همه ظرفیتهای مدیریتی کشور باید برای تحکیم وحدت، انسجام ملی و رضایتمندی مردم به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر گفت: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای تحکیم انسجام ملی و آرامش روانی جامعه به کار گیرند و با مهار گرانی و تکمیل زیرساختهای اساسی رضایتمندی مردم را تأمین کنند.
وی در ادامه به مناسبت ۱۲ ربیعالاول (مطابق روایت اهل سنت) و ۱۷ ربیعالاول (مطابق روایت شیعه) به عنوان سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) به موضوع هفته وحدت اشاره کرد و آن را فرصتی برای یادآوری سیره پیامبر اعظم (ص) و گسترش مفاهیم توحیدی دانست.
نماینده ولی فقیه در لرستان نقش محوری مسجد در نظام انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: مسجد مرکز دین، سیاست، عبادت و کانون وحدت و اخوت بود و ما باید به این جایگاه بازگردیم.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین بر پاسداری از ارزشها و مقابله جدی با هر گونه بیحرمتی به حجاب، عفت و حیا تأکیدکرد و گفت: مردم ما تا پای جان برای نظام و ارزشهای اسلامی ایستادهاند و دستگاههای مسوول قانونی موظف به برخورد قاطع با افراد هتاک است.
وی به سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به چین و حضور در اجلاس شانگهای اشاره کرد و افزود: این سفر و دیدارهای چندجانبه نشان داد که سیاست جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مقابله با زورگویان و نظام تکقطبی بوده و این راهبرد اکنون در حال استقرار و پذیرش جهانی است.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به تهدیدات موسوم به «مکانیسم ماشه» تاکید کرد: دشمن با ابزار تحریم در پی ایجاد فشار روانی است، اما ملت ایران آگاه و بیدار است و وحدت ملی و توجه مسئولان به معیشت مردم، عبور موفق از این شرایط را تضمین خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با اشاره به فعالیتهای بسیج سازندگی سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) در لرستان اضافه کرد: ۲۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در بروجرد و تکمیل تقاطع غیرهمسطح حضرت امام رضا (ع) در خرم آباد و آغاز پروژه تقاطع شهدای اقتدار از طرحهایی است که توسط قرارگاه در راستای رضایتمندی مردم اجرا میشود.
وی تاکید کرد: قرارگاه سازندگی خاتم همچنین همزمان در بخشهای مهمی، چون راهسازی، ایجاد راهآهن و احداث بیمارستان نیز فعال است.
خطیب جمعه خرم آباد گرامیداشت یاد و رشادت شهدای ۱۷ شهریور و شهید محراب آیتالله قدوسی و آیتالله مدنی و شهدای عرصه خدمت را وظیفه همگان دانست و اضافه کرد: تجربه و سیره این بزرگان برای مردم و به ویژه روحانیت درسآموز و هدایتگر است.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با اشاره به پویش «ایران همدل» و کمک به مردم فلسطین، غزه و لبنان از مشارکت گسترده مردم لرستان از جمله اهدای پنج میلیارد ریال طلا توسط بانوان و خانوادهها قدردانی کرد و خواستار تداوم این روحیه سخاوت در مساجد، سازمانها و ادارات شد.
وی وضعیت ۲۸ هزار متقاضی وام ازدواج و ودیعه مسکن در لرستان را نیازمند پیگیری جدی دانست و گفت: بانکهای دولتی و خصوصی باید با همکاری یکدیگر و شفافسازی، زمینه پاسخگویی به این متقاضیان را فراهم کنند.