همزمان با برگزاری جشنهای میلاد نبی اکرم در سراسر جهان اسلام، مسلمانان بوسنی و هرزگوین نیز با برگزاری جشنهای مختلف یک هزار و پانصدمین میلاد پیامبر را گرامی داشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما جشن میلاد پیامبر که در قالب برنامهای تحت عنوان «سلام یا رسول الله» در سراسر این کشور سازماندهی شده است، شامل همخوانی قرآن، مولودیخوانی و سخنرانیهای دینی است که در مساجد بوسنی و هرزگوین برگزار میشود و حدود یک ماه ادامه دارد هرچند مراسم اصلی، هرساله روز ۱۲ ربیعالاول در مسجد غازی خسروبیگ سارایوو برگزار میشود.
مسلمانان در بوسنی و هرزگوین نیز با تاسی به پیامبر اکرم و الگو قراردادن ایشان را مهمترین عامل موفقیت مسلمانان و عبور آنها از بحرانهای پیش روی جهان اسلامی میدانند.
به باور مسلمانان در بوسنی و هرزگوین، وحدت و همدلی میان مسلمانان میبایست مهمترین الویت امت اسلامی باشد.