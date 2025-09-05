گالیت پلگ، سفیر آکرودیته رژیم صهیونیستی که به بوسنی سفر کرده است، در شهر موستار، واقع در جنوب بوسنی و هرزگوین با مقامات سیاسی اقلیت کروات‌های این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، دراگان چوویچ، رهبر حزب «جامعه دمکراتیک کروات» بوسنی پس از این دیدار در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که با نماینده رژیم صهیونیستی در خصوص روابط میان بوسنی و رژیم و شرایط سیاسی حاکم بر بوسنی و هرزگوین بحث و تبادل نظر کرده است.

این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که «شورای یهودیان شهر موستار» دو روز قبل در اقدامی از پیش اعلام نشده اقدام به برگزاری جشنی به مناسبت به اصطلاح استقلال رژیم صهیونیستی کرده بود.

اقلیت کروات‌های بوسنی و در راس آن حزب «جامعه دمکراتیک کروات» این کشور چند سالی است که ارتباطات گسترده‌ای را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده‌اند که مهمترین آن سرمایه‌گذاری امیر گروس کبیری، تاجر و سرمایه‌دار صهیونیست در شهر موستار است.

از میان سه حزبی که دولت ائتلافی بوسنی و هرزگوین را شکل می‌دهند، حزب «ما» به طور علنی چنین ارتباطاتی با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است. حزب «مردم و عدالت» موضع‌گیری رسمی نداشته است، اما برخی از اعضای حزب منتقد جدی ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند. این در حالی است که دیگر حزب این ائتلاف یعنی حزب «سوسیال دمکرات» اساساً از اظهار نظر در این باره خودداری می‌کند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد، رژیم صهیونیستی حساب ویژه‌ای بر روی اقلیت کروات در بوسنی و هرزگوین کرده است و تلاش دارد از طریق سرمایه‌گذاری سیاسی بر روی این اقلیت برای خود جای پایی در بوسنی و هرزگوین ایجاد کند.

این در حالی است که نفرت عمومی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی کشور بوسنی و هرزگوین و خصوصا مسلمانان این کشور موج می‌زند.