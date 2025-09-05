نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: ملت ایران اقدامات خصمانه آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های اروپایی علیه کشورمان را محکوم می‌کند و از امضاکنندگان برجام می‌خواهد به تعهدات خود عمل کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیم ا مرکز بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر اظهار داشت: ایران هرگز در برابر فشار و تحریم عقب‌نشینی نخواهد کرد و آنچه امروز با عنوان مکانیسم ماشه یا تشدید تحریم‌ها دنبال می‌شود، برخلاف روح برجام و تعهدات طرف‌های غربی است.

وی افزود: آمریکا برجام را نقض و پاره کرد و اروپایی‌ها نیز به تعهدات خود عمل نکردند، اما همواره تلاش کردند ایران را متهم کنند، در حالی که ملت ایران با تدابیر حکیمانه رهبری، دولت و نیرو‌های مسلح خود در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: تاریخ جنایات استعمارگران در فلسطین، سوریه و دیگر کشور‌های منطقه از سوی آمریکا و انگلیس را فراموش نخواهد کرد و ملت ایران بار‌ها اعلام کرده است که در برابر استکبار جهانی سر تسلیم فرود نمی‌آورد.

آیت الله صفایی‌بوشهری تاکید کرد: دشمنان ایران به جای اتهام‌زنی و فشار سیاسی، باید یک‌بار دیگر متن برجام را مرور کنند تا دریابند کدام کشور به تعهدات عمل کرده و کدام کشور کارشکنی کرده است.

خطیب نماز جمعه بوشهر ادامه داد: مشکل اصلی غرب با ایران، استقلال، آزادی و اسلامیت این کشور است و ملت ایران با اتکا به خداوند متعال و اتحاد ملی، هرگز در برابر تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی کوتاه نمی‌آید و راه مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی گفت: ملت ایران با ایمان، تقوا و روحیه مقاومت در برابر دشمنان اسلام ایستاده و حضور بسیجی‌وار مردم و نیرو‌های سپاهی و ارتشی، مؤلفه اصلی قدرت کشور است.

آیت الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های وابسته به شورای امنیت ماهیت خود را نشان دادند و همراه با ظلم و جنایت عمل می‌کنند.

وی اظهار داشت: در مقابل، ملت ایران با وحدت اسلامی و تکیه بر ایمان و رهبری معظم‌له توانسته است انسجام و اقتدار ملی خود را حفظ کند.

آیت الله صفایی بوشهری تأکید کرد: هفته وحدت یادآور قدرت و انسجام امت اسلامی است و این همبستگی با هدایت امام راحل، خون شهدا و رهبری رهبر معظم انقلاب، موجب استحکام کشور و پاسداری از عزت ملت ایران شده است.

امام جمعه بوشهر عنوان کرد: وظیفه همه ماست که در کنار مردم، با ساده‌زیستی و همدلی، یاری‌گر یکدیگر باشیم؛ همان‌گونه که رزمندگان و بسیجیان در میدان عمل جانفشانی می‌کنند.

وی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و بویژه یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، خواستار تدبیر اساسی دولت برای رفع ناترازی انرژی شد.