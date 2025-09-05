نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: پیامبر مهر و رحمت بهترین الگو برای جهان بشریت از تمام جهات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری با تبریک آغاز هفته وحدت ‌و میلاد سراسر نور و پربرکت حضرت محمد ( ص) گفت: حضرت محمد ( ص) بهترین الگو برای همه انسانهاست.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ابتکار حضرت امام خمینی ( ره) در نامگذاری هفته وحدت گفت: وحدت حول قرآن کریم و پیامبر اعظم (ص) دارای آثار و برکات فراوانی است و همه باید در هر جایگاهی برای حفظ آن تلاش کنند.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه از وحدت و بصیرت به عنوان دو راهبرد مهم برای مقابله با اسلام آمریکایی و توطئه های انگلیس یاد کرد.