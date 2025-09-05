دستیار ویژه رئیس‌جمهور برزیل در امور بین‌الملل که کشورش ریاست دوره‌ای گروه بریکس را برعهده دارد، اعلام کرد: سران عضو این گروه، روز دوشنبه ۱۷ شهریور نشستی فوق‌العاده به صورت ویدئوکنفرانس برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از خبرگزاری تاس، سلسو آموریم دستیار ویژه رئیس‌جمهور برزیل در امور بین‌الملل گفت: اجلاس فوق‌العاده بریکس از طریق ویدئو کنفرانس به ابتکار لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل برگزار خواهد شد.

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان برزیل اعلام کرد: سران بریکس در این نشست در مورد چالش‌های فراروی نظم جهانی چندقطبی و همچنین پاسخ مشترک این اتحاد به اقدامات تعرفه‌ای و تحریم‌های ایالات متحده تبادل نظر خواهند کرد.

دیمیتری پسکوف روز جمعه تایید کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست برخط شرکت خواهد کرد.

منابع برزیلی گزارش دادند که شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز حضور خود را در این نشست تایید کرده است.

پیش از این، نشست حضوری و دو روزه سران گروه بریکس (BRICS) تیر ۱۴۰۴ با مشارکت روسای جمهور و وزرای امور خارجه کشور‌های عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر ریودوژانیروی برزیل آغاز شد.