نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی در مشهد
اولین نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی امروز در مشهد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیته تحول علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، در نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی در مشهد گفت: آغاز فعالیت این شبکه نقطه عطفی در مسیر تحول علوم انسانی است.
ابوالقاسم فاتحی افزود : علوم انسانی در دهههای اخیر با چالشهایی، چون بیگانگی با مبانی معرفتی اسلامی و اتکا به نظام غرب مدرن روبهرو بوده است و بدون شکلگیری شبکهای سازمانیافته از استادان، این تحول به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به اهمیت اساتید دانشگاه در این فرآیند گفت: تجربههای موفق نشان میدهد با سازماندهی استادان دغدغهمند میتوان هستههای گفتمان تحول را شکل داد و مسیر تغییرات بنیادین را از پایین به بالا پیش برد.
فاتحی افزود: سازمان بسیج اساتید با شبکهای گسترده در دانشگاههای سراسر کشور میتواند بستری برای گردهمآوردن استادان علوم انسانی و تسهیلگری در مسیر تحول فراهم کند.
وی تاکید کرد : علوم انسانی آینده باید بومی، روزآمد، کارآمد و مسئلهمحور باشد و در هماهنگی کامل با فرهنگ اسلامی و معرفت دینی قرار گیرد.
۱۰ گروه تخصصی در رشتههایی مانند علوم تربیتی، روانشناسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد فعالیت خود را آغاز و نقشه راه اولیه شبکه را تدوین کرده اند .
نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی به مدت سه روز در مجتمع امامت مشهد برگزار شد.