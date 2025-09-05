به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیته تحول علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، در نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی در مشهد گفت: آغاز فعالیت این شبکه نقطه عطفی در مسیر تحول علوم انسانی است.

ابوالقاسم فاتحی افزود : علوم انسانی در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی، چون بیگانگی با مبانی معرفتی اسلامی و اتکا به نظام غرب مدرن روبه‌رو بوده است و بدون شکل‌گیری شبکه‌ای سازمان‌یافته از استادان، این تحول به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت اساتید دانشگاه در این فرآیند گفت: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد با سازمان‌دهی استادان دغدغه‌مند می‌توان هسته‌های گفتمان تحول را شکل داد و مسیر تغییرات بنیادین را از پایین به بالا پیش برد.

فاتحی افزود: سازمان بسیج اساتید با شبکه‌ای گسترده در دانشگاه‌های سراسر کشور می‌تواند بستری برای گردهم‌آوردن استادان علوم انسانی و تسهیل‌گری در مسیر تحول فراهم کند.

وی تاکید کرد : علوم انسانی آینده باید بومی، روزآمد، کارآمد و مسئله‌محور باشد و در هماهنگی کامل با فرهنگ اسلامی و معرفت دینی قرار گیرد.

۱۰ گروه تخصصی در رشته‌هایی مانند علوم تربیتی، روان‌شناسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد فعالیت خود را آغاز و نقشه راه اولیه شبکه را تدوین کرده اند .

نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی به مدت سه روز در مجتمع امامت مشهد برگزار شد.