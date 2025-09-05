به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ چهاردهمین سالگرد شهید امنیت یوسف فدایی نژاد روز گذشته در بقعه آقا سید ابراهیم سراوان برگزار شد.

سردار حمزه فلاحی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: اسرائیل به کمک آمریکایی‌ها و دیگر ایادی منحوسش آمده بود تا ظرف نظام جمهوری اسلامی را شکست دهد، اما با فرماندهی رهبر معظم انقلاب در راس این دفاع مقدس دشمن به عقب نشست و خود درخواست آتش‌بس کرد.

وی همچنین گفت: یادواره‌های شهدا و کنگره‌های شهدا باید محلی برای بصیرت افزایی و هوشیاری اقشار مختلف جامعه بویژه مسئولان باشد.

در ادامه این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یادوخاطره شهید امنیت یوسف فدایی نژاد گرامی داشتند.

در راستای دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان، یادواره شهدای عملیات کربلا ۲ و شهداء مسجد جعفری و بزرگداشت سردار شهید محمدعلی سرشاد درمسجد جعفری صومعه‌سرا برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان گیلان در این مراسم بابیان اینکه در عملیات غرورآفرین کربلا ۲ رزمندگان اسلام ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کردند گفت: حضور و جانفشانی رزمندگان گیلانی در تاریخ دفاع مقدس بسیار درخشان بوده است.

مراسم شبی با خاطره عملیات کربلای ۲ نیز در مسجد جمعه چالکیاسر لنگرود برگزار شد.

شمس الله شمس الدینی آزاده و جانباز دوران دفاع مقدس در این مراسم گفت: شهادت همرزمان اگرچه سخت بود، اما اراده ما را برای ادامه مسیر مقاومت قوی‌تر می‌کرد.