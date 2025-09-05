منابع خبری گزارش داد که ۵ تن از وزرای حزب الله و جنبش امل در اعتراض به اصرار دولت لبنان در اجرای مصوبه دولت در خصوص «انحصار سلاح» جلسه کابینه را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه کابینه دولت لبنان امروز جمعه برای بررسی انحصار سلاح به ریاست جوزف عون رئیس جمهور این کشور در کاخ «بعبدا» آغاز شد.

رسانه‌های لبنانی گزارش داد که رودولف هیکل، فرمانده ارتش، در جلسه کابینه که در کاخ بعبدا برگزار شد، حضور یافته است.

خبرنگار شبکه خبری المنار گزارش داد، ترک جلسه از سوی وزرای حزب الله و امل به علت اصرار دولت در مورد طرح ارتش برای آنچه انحصار سلاح نامیده می‌شود، انجام شده است.

علت ترک جلسه توسط وزرای حزب الله و امل در مورد طرح موضوع انحصار سلاح در جلسه قبلی دولت بود که آن را نقض قانون اساسی عنوان کردند.