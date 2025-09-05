به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در خطبه‌های این هفته با تبریک سالروز ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام گفت: امروز سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام سرآغاز هفته وحدت، مقدمه بعثت و رهایی بشر از تاریکی جهالت شرک، ظلم و بی عدالتی است.

آیت الله حسینی با اشاره به اشتراکات مسلمانان برای ایجاد وحدت افزود: با توجه به اینکه مسلمانان دارای قبله، کتاب و عبادات واحد هستند واعتقادات آنان در همه این مسائل یکی است و این اشترکات راهکاری مناسب برای ایجاد وحدت در برابر دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای نمایش اختلافات جزئی و ایجاد تفرقه بین مسلمانان است، اضافه کرد: منطق مسلمانان گفت‌و‌گو صلح و دوستی است و اگر اختلاف نظری هست، علما، اندیشمندان و خردمندان می‌توانند به صورت علمی و در کنار هم به آن بپردازند و هیچ نیازی به تنش و تفرقه نیست.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دشمن با دست گذاشتن روی اختلافات مذهبی دنبال شکستن قدرت اسلام و مسلمانان است ادامه داد: مسلمانان با هوشیاری نقشه دشمنان را خنثی کرده و اجازه ندهند که معاندان با استفاده از این حربه بین آنان اختلاف افکنی کنند.

آیت الله حسینی با انتقاد از بی تفاوتی برخی کشور‌های مسلمان در خصوص کشتار مردم مظلوم غزه گفت: با وجود منابع فراوان و تعداد زیاد کشور‌های اسلامی دشمن این حجم از کشت و کشتار را در غزه راه انداخته است و در برخی از این کشور‌های اسلامی نه تنها حمایتی از این مردم نمی‌کنند بلکه امکاناتی را در اختیار دشمن برای کشتار در غزه می‌گذارند و این مایه ننگ و شرمساری این کشور‌ها است.

وی به اجلاسیه اخیر شانگهای با حضور ۲۰ تن از سران کشور‌های جهان از جمله چین، ایران اسلامی و روسیه افزود: اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به صحنه‌ای برای نمایش همبستگی تبدیل شد.

نماینده ولی فقیه درکهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: تجمع شرکت کنندگان در کشور چین ضربه‌ای به کشور‌های اروپایی و آمریکایی بود و متاسفانه ما از این ظرفیت غافل ماندیم.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت کشور چین استفاده کرد ادامه داد: برخی‌ها در داخل کشور هنوز تمایل به غرب دارند و این در حالی است که دانشمندان و فرماندهان ما را در وسط مذاکره ترور کردند و این گرروه نشادن دادن که قابل اعتماد نیستند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها از بی کیفیتی نان در استان و ورودی نامناسب شهر یاسوج هم انتقاد کرد و خواستار ورود مسئولان به این دو موضوع شد و گفت: مردم جق دارند نانی با کیفیت بخرند. این نعمت پروردگار باید تحت نظارت دقیق باشد.

امام یاسوج با بیان اینکه نظافت ورودی‌های شهر و روستا‌ها و اطراف آنها وضعیت خوبی ندارد افزود، دهیاران، شهرداران و بخشداران همگی کمک کنند تا چهر ناشایست ورودی‌های شهر‌ها و روستا‌ها از آشغال پاکسازی شود.