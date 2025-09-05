پخش زنده
امروز: -
امامان و خطیبان جمعه شیعه و اهل سنت در خطبههای نماز جمعه شهرستانها و بخشهای هرمزگان با تبریک هفته وحدت به بیان مسائل و موضوعات مختلف پرداختند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرعباس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به هفته وحدت گفت: وحدت، نیاز امت اسلامی در این دوران است.
شیخ یوسف جمالی همچنین خواستار کمک به مردم زلزله زده افغانستان شد.
** خطبههای نماز جمعه میناب
امام جمعه میناب با تبریک هفته وحدت گفت: اقدامات راهبردی پیامبر (ص) نظام سازی و ایجاد وحدت و انسجام داخلی بین امت اسلامی بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی افزود: اتحاد زمانی مقدس میشود که حول خدا، رسول خدا و ولایت شکل گیرد.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: پایبندی به مبانی و اصول انقلاب منافاتی با تعامل با دنیا ندارد.
در بعضی از دولتهایی که به شدّت پایبند به مبانی بودند، ارتباطات بینالمللیمان هم تقویت شد.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد با تبریک هفته وحدت گفت: هفته وحدت فرصتی برای وحدت بیش از پیش مسلمانان در جهان است از این رو همه مسلمانان باید با اتحاد از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجت الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان، از مسئولان خواست تا بازارچههای مشاغل خانگی را برای حمایت از تولیدات صنایع کوچک در شهرستان راهاندازی کنند.
بیشتر بخوانید: برگزاری تجمع جمعههای خشم در بندرعباس
** خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه، با اشاره به اهمیت هفته وحدت گفت: هفته وحدت باور به یکپارچگی و پرهیز از تفرقه است و هر فرد با حفظ مذهب و عقیدهای که دارد، میتواند در عین پایبندی به اصول خود، در جبههای واحد و همدلانه حضور داشته باشد.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه با اشاره به عظمت ماه ربیع الاول گفت: پیامبر محور وحدت واتحاد و همبستگی امت اسلامی است و امروز هیچ راهی جز اتحاد و همبستگی برای پیشرفت در همه عرصهها نداریم.
** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه شهرستان جاسک، گفت: در دفاع مقدس دوازدهروزه، اتحاد و همدلی مردم موجب بر هم خوردن معادلات دشمن شد و وحدت مردم، ایران اسلامی را به جایگاهی رساند که دشمنان نتوانستند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.
** خطبه نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک گفت: امروز حفظ وحدت از نان شب در شهرستان سیریک واجبتر است و دشمنان همه با هم متحد شدهاند که این وحدت را از بین ببرند.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد با اشاره به اینکه مسلمانان باید در پی رفع مشکلات برادران دینی خود باشند، گفت: در آستانه بازگشائی مدارس هستیم و باید در رفع مشکلات به خانواده دانش آموزان نیازمند کمک کنیم.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص اتحاد مقدسی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به وجود آمد گفت: این اتحاد ۴۷ سال در کشور وجود داشت، اما در دفاع مقدس ۱۲ روزه به اوج رسید و معجره کرد.
** خطبههای نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجتالاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی به وضعیت شلوغی جایگاههای بنزینهای منطقه توکهور و هشتبندی اشاره کرد و گفت: مردم برای دریافت بنزین باید مدت زیادی در صف باشند تا بتوانند ۳۰ لیتر بنزین دریافت کنند و این برازنده مردم نیست.