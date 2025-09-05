پخش زنده
امروز: -
خبر هایی از افتتاح تعاونی پیشرو صنعت علی آباد کتول تا افتتاح طرح های عمرانی روستای والش آباد گرگان را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، به مناسبت هفته تعاون طرح توسعه شرکت تعاونی پیشرو صنعت علی آباد کتول افتتاح شد و ۲۵ نفر مشغول به کار شدند.
همچنین به همین مناسبت از تعاونیهای برتر در علی آبادکتول قدر دانی شد.
از اعضای کادر درمان بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس شامل پزشک، داروساز و کارمند تجلیل شد.
همچنین در کلاله به مناسبت روز بهورز از بهورزان شهرستان قدردانی شد.
مراسم افتتاحیه متمرکز طرحهای عمرانی و آغاز ساخت پارک خطی با حضور فرماندار و معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درروستای والش آباد گرگان برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر آزاده و جانباز سرافراز سید فردین عقیلی قاسمی در کردکوی برگزار شد.