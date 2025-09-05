به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، به مناسبت هفته تعاون طرح توسعه شرکت تعاونی پیشرو صنعت علی آباد کتول افتتاح شد و ۲۵ نفر مشغول به کار شدند.

همچنین به همین مناسبت از تعاونی‌های برتر در علی آبادکتول قدر دانی شد.

از اعضای کادر درمان بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس شامل پزشک، داروساز و کارمند تجلیل شد.

همچنین در کلاله به مناسبت روز بهورز از بهورزان شهرستان قدردانی شد.

مراسم افتتاحیه متمرکز طرح‌های عمرانی و آغاز ساخت پارک خطی با حضور فرماندار و معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درروستای والش آباد گرگان برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر آزاده و جانباز سرافراز سید فردین عقیلی قاسمی در کردکوی برگزار شد.