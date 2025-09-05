لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حوزه ارزی، در سفری به شهرستان آران و بیدگل، با حضور در میز خدمت و دیدار با جمعی از صاحبان صنایع، به بررسی مشکلات و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این نشست که با حضور علی‌محمد یوسفیان فرماندار، معینی، نماینده مردم کاشان و آران‌وبیدگل در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و صاحبان صنایع برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مرتبط با حوزه صنعت، تأمین ارز، صادرات، طرح‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی جامع از پتانسیل‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی منطقه، بر لزوم رفع موانع توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد شهرستان تأکید کرد.