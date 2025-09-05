مراسم هفته وحدت
شهرستان خواف،الگوی وحدت شیعه و سنی در کشور
به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، محفل انس با قرآن کریم در مسجد محمد رسول الله شهر خواف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در این محفل معنوی که با حضور قاریان برجسته قرآن کریم، اجرای گروههای تواشیح و نعتخوانی همراه بود، علمای اهلسنت و تشیع، فرماندار خواف، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران ادارات این شهرستان حضور داشتند.
مدیر حوزه علمیه احناف خواف در این مراسم با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به رحمت و مهربانی پیامبر نیاز داریم.
مولوی مطهری افزود: پیام دیگر رسول خدا وحدت و برادری است که قرآن کریم میفرماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» و این پیام راهگشای همبستگی امت اسلامی است.
وی تصریح کرد: وحدت نعمتی الهی و عامل آرامش و آسایش جوامع است. در حالی که اختلاف، زمینهساز بهرهبرداری دشمنان بهویژه اسرائیل غاصب میشود. همچنین شهرستان خواف نمونهای روشن از همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی است که میتواند الگوی وحدت برای دیگر مناطق کشور باشد.