به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه سیاهکل در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با بیان اینکه آمریکا و هم پیمانانش در سراسر دنیا ثابت کردند که هیچگاه قابل اعتماد نیستند و هرگاه ملت‌ها به آنها امید بستند پشیمان شدند گفت: امروز مردم آزادی خواه جهان محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را فریاد می‌زنند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی همچنین با تأکید بر رفع محرومیت در استان افزود: از مسئولان استانی می‌خواهیم مسئولان شهرستانی را در تکمیل طرح‌ها همراهی کنند.

وی در ادامه با اشاره فصل برداشت برنج گفت: مسئولان می‌بایست نرخ مناسبی برای برنج اعلام کنند تا کشاورزان دلگرم شوند و با ورود دلالان ضرر نکنند.

امام جمعه اطاقور در خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته وحدت گفت: دشمنان اسلام به دنبال اختلاف‌افکنی هستند و تنها راه مقابله با آنان، اتحاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی بهرامی، با بیان اینکه دشمنان انقلاب از ابتدا تاکنون برای ایجاد تفرقه تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: ملت ایران نشان داده است که با همدلی و انسجام می‌تواند توطئه‌ها را خنثی کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اشاره کرد و گفت: شهدای هفدهم شهریور با خون خود، مسیر انقلاب را هموار کردند.

امام جمعه اطاقور در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان اسلام گفت: ملت ایران هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.