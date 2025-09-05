به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، «گوئو جیاکان» در نشست خبری روز ​​جمعه گفت: ​​مسئله فلسطین، هسته اصلی مسائل خاورمیانه​​ است و اجرای "راهکار دو دولتی" تنها راه حل واقع گرایانه برای حل این مسئله خواهد بود. موافقت چین با پیوستن به "اعلامیه نیویورک" با موضع این کشور در قبال مسئله فلسطین مطابقت دارد.

وی با اشاره به این که مسئله فلسطین در دوره حساسی قرار دارد، افزود: چین از هر تلاشی که به حل سیاسی مسئله فلسطین کمک کند، حمایت کرده و به همراه جامعه بین‌المللی برای متوقف کردن آتش در غزه، کاهش بحران انسانی، اجرای "راهکار دو دولتی" و در نهایت دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین، تلاش خستگی‌ناپذیر انجام خواهد داد.