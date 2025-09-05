۵۸۸ دستگاه پنل خورشیدی، ۳ دستگاه ژنراتور برق و ۱۲ دستگاه اینورتر خورشیدی قاچاق در نجف آباد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یک کارخانه مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار حمید علینقیان پور افزود: در این راستا مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی دقیق و هماهنگی با مرجع قضائی به همراه بازرسان اداره صمت شهرستان نجف آباد به این کارخانه اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۸۸ دستگاه پنل خورشیدی، ۳ دستگاه ژنراتور برق ۳۰ تنی به همراه ۱۲ دستگاه اینورتر خورشیدی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.