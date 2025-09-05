مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از حذف ساعت سوم خاموشی در بخش خانگی همزمان با کاهش دما و کاهش مصرف برق به ویژه در استفاده از وسایل سرمایشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: از هفته آینده دو ساعت قطعی برق در بخش خانگی خواهیم داشت و ساعت سوم خاموشی اعمال نخواهد شد.

یوسف صادقی با اشاره به کاهش دما و کاهش مصرف برق به ویژه در استفاده از وسایل سرمایشی گفت: امیدواریم با کاهش دما به مرور اعمال خاموشی‌ها کاهش یابد و در مهرماه قطعی برق به صفر برسد.