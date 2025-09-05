متعرضان غیر مجاز که محیط‌بان منطقه شمیرانات را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: یکی از همکاران محیط بان در منطقه حفاظت شده ورجین شمیرانات، در جریان ممانعت از ورود غیرمجاز سه متعرض طبیعت، مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، بیان داشت: ضاربان با دستور مقام قضایی بازداشت و روانه زندان شدند.

حسن عباس نژاد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر از متعرضان غیر مجاز که قصد ورود به منطقه حفاظت شده ورجین را داشتند با ممانعت محیط‌بان گرمابدر رو به رو شدند و در جریان درگیری، این محیط بان از ناحیه صورت و بینی به شدت آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت.

وی افزود: موضوع بلافاصله به کلانتری اطلاع داده شد و با هماهنگی فرماندهی انتظامی منطقه، ضاربان دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

عباس نژاد با تأکید بر اینکه وظیفه ذاتی محیط بانان، حفاظت از حیات وحش و صیانت از مناطق حفاظت شده است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بدون هیچ گونه اغماض از طریق مراجع قضایی با هرگونه تعرض به محیط بانان و محیط زیست برخورد خواهد کرد.