گروه جهادی محبین اهل بیت (ع) متشکل از کارکنان استانداری قم با حضور در روستای قلعه سلطان باجی بخش مرکزی قم به خدمت رسانی به اهالی این روستا پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، گروه جهادی محبین اهل بیت (ع) متشکل از کارکنان استانداری قم و واحد‌های تابعه با حضور در روستای قلعه سلطان‌باجی بخش مرکزی به فعالیت‌های عمرانی و خدماتی پرداختند.

یکی از اقدامات شاخص این گروه، مشارکت در احداث مسجد روستای قلعه سلطان‌باجی است که با همکاری اهالی و مشارکت خیران در دست اجرا قرار گرفته است.

احداث این مسجد علاوه بر پاسخگویی به نیاز اهالی روستا به عنوان پایگاهی فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در ارتقای سطح معنویت و انسجام اجتماعی روستا خواهد داشت.