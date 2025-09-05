پخش زنده
جلسه بررسی مشکلات روستای دولتآباد آقا واقع در بخش مرکزی قم با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل بنیاد مسکن و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستای دولتآباد آقا از توابع بخش مرکزی قم با حضور حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اطهری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در مسجد این روستا برگزار شد.
در این نشست، اهالی و اعضای شورا و دهیاری روستا مهمترین مشکلات خود را در حوزههای مختلف مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به مشکلات میراثی مسجد روستای دولتآباد، موضوع مالکیت زمینهای روستا و ضرورت پیگیری آن با ستاد اجرایی فرمان امام و همچنین مسئله الحاق زمینهای جدید به بافت روستا برای رفع موانع ساختوساز اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تأکید بر ضرورت رفع دغدغههای اهالی روستا گفت: پیگیری جدی مشکلات مردم در دستور کار قرار دارد و با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاهها تلاش میکنیم زمینه توسعه و آبادانی روستا فراهم شود.
محمد اطهری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مالکیتها و الحاق اراضی جدید به بافت روستا گفت: این موضوعات با هماهنگی دستگاههای ذیربط دنبال خواهد شد تا مشکلات مردم در زمینه ساختوساز و تأمین مسکن کاهش یابد.