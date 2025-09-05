سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار اخیر مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در دوحه تصریح کرد که پنجره دیپلماسی با ایران برای رسیدن به یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره باز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انور العنونی روز جمعه در نشست خبری در بروکسل گفت: «دیروز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، در دوحه با همتای ایرانی خود، آقای عراقچی، دیدار کرد تا درباره راهی برای رسیدن به یک راه‌حل مذاکره‌شده در موضوع هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کند.»

وی افزود: «این مذاکرات طیفی از موضوعات از جمله دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران را شامل می‌شد.»

سخنگوی اتحادیه اروپا ادامه داد: در این ملاقات سایر مسائل مرتبط با روابط اتحادیه اروپا و ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او در پاسخ به پرسشی درباره اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی عضو برجام درباره فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) گفت: «مهلت ۳۰ روزه‌ای که آغاز شده به معنای پایان دیپلماسی نیست، بلکه برعکس است؛ همان‌طور که تلاش‌های مسئول سیاست خارجی نشان می‌دهد، دیپلماسی همچنان در جریان است و این پنجره باز است.»

گفتنی است، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که طی سال‌های گذشته به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده‌اند، پنجشنبه گذشته «ابلاغیه» فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را به شورای امنیت ارسال کردند.

آنها در این ابلاغیه ضمن اعلام فعال‌شدن روند بازگشت تحریم‌ها، مدعی شدند آماده گفت‌و‌گو برای دستیابی به توافقی جدید با ایران طی ۳۰ روز آینده هستند.